Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъвчера в 02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ruвчера в 07:40

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвывчера в 07:07

Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной

Новая газета09:38

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:37, Вашингтон
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В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио

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На российских пограничников напали в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику

В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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Gorodvo.ru 04:05
Политика

Соломоновы острова разорвали дипломатические отношения с Тайванем

Дипломатические отношения между Соломоновыми островами и Тайванем разорваны, такое решение приняло правительство расположенного в Океании государства 16 сентября, сообщает Reuters.
Красная весна вчера в 07:13
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Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru 01:55
Здоровье

«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
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Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

ТК Звезда 00:35
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Врачи назвали анализы, которые нужно регулярно сдавать жителям Сибири

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В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia

Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
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Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
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Сенатор считает, что это сдерживание было утрачено после того, как Иран расценил как слабость сдержанную реакцию главы американского государства Дональда Трампа на сбитый в июне иранскими ВС беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4.
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Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
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Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

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Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти

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В новосибирском правительстве отметили, что соглашение с «МедИнвестГрупп» стало первым в ряду договоренностей, которые будут заключены в рамках работы форума «Технопром-2019».
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Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз

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