Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:20, Вашингтон
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СМИ назвали место запуска дронов и ракет по Saudi Aramco
Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет.
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Общественная служба новостей 08:11
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В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 21:40
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Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
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Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве
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Газета.Ru 12:24
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Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
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Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
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Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
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Россия и Китай намерены координировать свои действия по освоению Луны, а также сотрудничать в создании объединенного Центра данных по исследованию спутника нашей планеты и дальнего космоса.
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