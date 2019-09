18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».

Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.