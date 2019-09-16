Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Наука Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.

Политика Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здоровье Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.

Энергетика После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.

Происшествия В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.

Общество Названы города, куда хочет переехать молодежь Финансовый университет при Правительстве России провел исследование миграционных потоков молодежи России и выяснил, куда чаще всего уезжает молодое поколение.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил донецкий «Шахтер» в Лиге Чемпионов 18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».

Происшествия Участника акции 27 июля Губайдулина освободили под подписку о невыезде Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве программиста Айдара Губайдулина освободили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Политика В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".

Теннис Мария Шарапова назвала США своим домом Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.

Политика Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо» Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.

Футбол Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме.

Кино Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.

Общество В ПФР рассказали о возможности подтвердить стаж с помощью коллег Россияне могут подтвердить свой трудовой стаж в случае ликвидации организации через её правопреемника, архив, а также заручившись поддержкой бывших коллег.

Политика Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.