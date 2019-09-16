Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить337
с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной
Новая газета17 сентября в 09:38
Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем
Эхо Москвы15 сентября в 20:03
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
Наука
Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.
Вечерняя Москва вчера в 23:34
Политика
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
ТАСС вчера в 10:28
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости вчера в 01:49
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
Российская газета вчера в 23:41
Общество
Названы города, куда хочет переехать молодежь
Финансовый университет при Правительстве России провел исследование миграционных потоков молодежи России и выяснил, куда чаще всего уезжает молодое поколение.
АБН 17 сентября в 08:16
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил донецкий «Шахтер» в Лиге Чемпионов
18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 23:47
Происшествия
Участника акции 27 июля Губайдулина освободили под подписку о невыезде
Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве программиста Айдара Губайдулина освободили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
RT на русском вчера в 05:16
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
Газета.Ru вчера в 12:44
Наука
Появление гейдельбергского человека на северо-западе Европы отодвинули на 100 тысяч лет в прошлое
N+1 вчера в 09:18
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма вчера в 14:56
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.
Саратов 24 вчера в 23:41
Политика
Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:30
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk вчера в 16:27
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме.
URA.Ru вчера в 13:42
Кино
Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed
Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество
В ПФР рассказали о возможности подтвердить стаж с помощью коллег
Россияне могут подтвердить свой трудовой стаж в случае ликвидации организации через её правопреемника, архив, а также заручившись поддержкой бывших коллег.
News.ru вчера в 21:21
Политика
Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК вчера в 12:20
Общество
Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы
Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 23:45