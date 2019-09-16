Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъвчера в 02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ruвчера в 07:40

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвывчера в 07:07

Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной

Новая газета09:38

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42
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Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

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Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине

Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.
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Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
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Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
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В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»

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В Югре началась прививочная кампания против гриппа

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Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»

Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни

Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
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Стартовали предзаказы на новый смартфон Nokia 7.2

Стартовали предзаказы на новый смартфон модели Nokia 7.2.
Актуальные Новости 08:57
Происшествия

В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке

В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
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Армия и оружие

США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева выбрали для свадьбы Петербург

По данным телеграмм-канала Mash, свадьбу пара отпразднует в Доме Беггровых Это здание XVIII века.
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Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе

Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.
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Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

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Футбол

«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью, Ройс не реализовал пенальти

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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

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Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
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Роналду раскрыл размер своего состояния

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Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным

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Российские космонавты напечатают крольчатину, говядину и рыбу на МКС

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Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко назвала продукт, который необходим мозгу в первую очередь.
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Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ

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Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
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