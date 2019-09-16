Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной

Новая газетавчера в 09:38

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 22:42

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ru15 сентября в 19:28

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвы15 сентября в 20:03

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42
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Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
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Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

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Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
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У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
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Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

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Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

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В общежитии под Челябинском взорвали гранату

В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

Невеста умерла на пути к свадьбе

В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 22:41
Общество

Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона

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Кино

Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера

В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru вчера в 03:41
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
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Происшествия

Якутского шамана похитили в Бурятии

Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
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Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30

Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
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Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе

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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

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Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
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Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан

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В НАТО рассказали о «море Азимова»

В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
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Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

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Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
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Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
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