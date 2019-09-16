Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Спецоперация «Интеграция». Программа российско-белорусской интеграции подписана, но остается тайной
Новая газетавчера в 09:38
Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем
Эхо Москвы15 сентября в 20:03
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:50, Вашингтон
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Футбол
Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Online47.ru 07:12
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
Невеста умерла на пути к свадьбе
В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 22:41
Общество
Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона
Комсомольская правда 08:06
Кино
Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера
В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru вчера в 03:41
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Происшествия
Якутского шамана похитили в Бурятии
Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
Байкал24 22:38
Гаджеты
Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera 06:59
Музыка
Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе
Интернет-пользователи решили затравить участниц сборной КВН «Раиса», после того как они неудачно пошутили о Кузбассе в рамках недавнего выпуска передачи.
Discover24 05:21
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru 20:37
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Политика
В НАТО рассказали о «море Азимова»
В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru 22:10
Политика
Киев заявил о готовности к отводу сил в двух районах Донбасса
Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер рассказала о планах украинских властей по отводу войск в районе Золотого и Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 14:03
Футбол
«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года
В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Политика
Премьер Канады извинился за расистский грим
Российская газета 21:59
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20