Энергетика

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Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков. Об этом 3 января ТАСС сообщил источник в правительственных кругах России.
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Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
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