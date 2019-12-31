Энергетика
ИзвестияРоссия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ
Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков. Об этом 3 января ТАСС сообщил источник в правительственных кругах России.
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Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.ТАСС10:09
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