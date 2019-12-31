Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ

Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков. Об этом 3 января ТАСС сообщил источник в правительственных кругах России.
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Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ

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Россия и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

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Российская газета10:23

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Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

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