Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков. Об этом 3 января ТАСС сообщил источник в правительственных кругах России.

Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ

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