Энергетика
Взгляд.руРоссия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти
На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.ТАСС10:09
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