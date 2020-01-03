Энергетика
Взгляд.руРоссия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти
На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.ТАСС10:09
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Политика
Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Происшествия
В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках
В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Футбол
«Севилья» не смогла дожать «Атлетик»
В 19-м туре Ла Лиги Испании «Севилья» принимала «Атлетик».
Энергетика
Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.
Космос
Обнаружено одно из древнейших скоплений галактик во Вселенной
Credit: Nature NV К сожалению, наблюдения этого периода истории Вселенной сложны, так как галактики темных веков исключительно тусклые, однако с помощью острого зрения «Hubble» астрономам все же удалось приблизиться к теоретической временной границе появления первых светил, измерив возраст звезд в одном из самых отдаленных из известных скоплений галактик.
Политика
СМИ рассказали о реакции Трампа на скрытый от него звонок от Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и некоторых высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Экономика
Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены
В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Кино
Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат
В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Вооруженные силы США и других стран, участвующих в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" на территории Ирака, временно прекратили обучение иракских военнослужащих из-за усиления напряженности в регионе.
Политика
Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»
BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Гаджеты
Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga в преддверии CES 2020
Компания Lenovo обновила в преддверии начала работы выставки CES 2020 модельный ряд флагманских ноутбуков X1.
Финансы
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Здоровье
В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии
В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь, пишет газета «Аргументы и факты».
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.