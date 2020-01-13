Минску удастся разве что повысить тариф на уровень инфляции, полагают аналитики. Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе.

Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти

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