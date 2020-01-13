Экономика
Газета.RuРоссия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти
Минску удастся разве что повысить тариф на уровень инфляции, полагают аналитики. Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе.
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Общество
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Общество
Мужчины тратят больше женщин на новогодние подарки
По данным статистики, в среднем мужчина тратит на новогодние подарки на 28% больше, чем женщина, сообщает «Сбербанк».
Общество
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная Тачанка»
В Каховке (Херсонская область, Украина) хотят демонтировать знаменитый советский памятник «Легендарная Тачанка».
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing
Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
Общество
Сегодня отмечают старый Новый год
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Авто
Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве
Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Общество
Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением
13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Здоровье
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика
После сложнейшей операции и курса лечения удалось достичь стойкой ремиссии, но как только болезнь отступила - с ребенка сняли инвалидность.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Политика
Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Общество
В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы
В проекте постановления 14 пунктов, пишет Znak.com.
Общество
Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери
16 декабря в ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим мальчика частично признали вину.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Футбол
«Зенит» прибыл в Катар на первый тренировочный сбор
Футболисты петербургского «Зенита» прибыли в Катар, где проведут первые зимние сборы.