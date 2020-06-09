с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение весны требовал от России снизить цены на газ в текущем году. В мае он отмечал, что ситуация, когда в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Минск покупает российский газ почти в два раза дороже, чем Берлин, выглядит ненормальной.

Россия и Белоруссия не договорились по газу

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