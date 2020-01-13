Энергетика
ИзвестияПозиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского антимонопольного министерства.
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с чего всё началось
Антимонопольные ведомства Белоруссии и России не смогли достичь договоренностей относительно тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, сообщает агентство БелТА.Аргументы и Факты07:10
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