с чего всё началось

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти

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