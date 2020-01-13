с чего всё началось

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти

Армия и оружие Франция отправит дополнительные войска в Африку Франция намерена отправить в Африку дополнительно 220 военнослужащих, заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита с главами государств Сахельской группы пяти, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Экономика Россия увеличила экспорт алкоголя Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.

Авто В Opel сообщили о планах увеличить модельный ряд в России Управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин сообщил, что Opel планирует в 2020 году увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей.

Общество Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.

Авто В Porsche рассказали о новинках для России Пресс-служба российского представительства фирмы Porsche рассказала о том, какие новинки появятся в нашей стране в этом году.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Экономика Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.