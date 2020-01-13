Экономика
РБКРоссия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
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Политика
Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Кино
Стали известны претенденты на «Оскар» в номинации «лучший фильм»
Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.
Общество
Минпросвещения хочет научить школьников контролировать эмоции
Российское Министерство просвещения готовит программу развитию социально-эмоциональных навыков учащихся, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Футбол
Совет директоров «Барселоны» сегодня может уволить Вальверде
Сегодня вечером, 13 января, совет директоров «Барселоны» во главе с президентом Жозепом Бартомеу проведет собрание, на котором обсудит будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Общество
Медведев отменил 1259 устаревших актов РСФСР
Как рассказал вице-премьер Константин Чуйченко, документ об обмене 3,6 тысячи актов СССР Медведев получит на подпись не позднее 24 января.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Футбол
Агуэро: «Постараюсь побить рекорд Ширера по голам в АПЛ»
Общество
Якутский шаман Александр Габышев объявил о новом походе на Москву
Свой первый поход на Москву якутский шаман начал в марте прошлого года. По пути к нему присоединялись единомышленники.
Общество
Принцы Уильям и Гарри опровергли информацию о ссорах
Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сведения о сложностях в их отношениях, сообщает "Газета.ру".
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
Глава Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить свои полномочия спустя полтора часа после приезда в Сухум помощника президента России Владислава Суркова.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Технологии
ESET предупредил о мошеннической рассылке в WhatsApp от имени Adidas
Антивирусная компания ESET обнаружила в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Общество
Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри
Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Происшествия
Мужчина в Мексике принял таблетки для быков-осеменителей
Как заявил мужчина, таблетку он принял перед половым актом со своей 30-летней подругой.
Происшествия
Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело
Омские массмедиа распространили информацию о возбуждении второго уголовного дела в отношении жителя Омска Дмитрия Федорова, который ранее заявил о подброшенных ему наркотиках, а затем его нашли без головы.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Общество
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.