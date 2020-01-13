Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

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