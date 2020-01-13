Экономика
РБКРоссия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
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Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Технологии
ESET предупредил о мошеннической рассылке в WhatsApp от имени Adidas
Антивирусная компания ESET обнаружила в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing
Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
Киберспорт
Nigma выиграла турнир по Dota 2 в Буковеле
Общество
Российских школьников научат контролировать негативные эмоции
В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся.
Политика
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Общество
Медведев отменил 1,2 тысячи устаревших актов РСФСР
Российский премьер-министр подписал постановление об отмене с 1 января этого года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР.
Футбол
ФК «Ростов» на сборах в Абу-Даби играет в приставку и смотрит футбол
Напомним, что после отпуска команда отправилась на сборы в Абу-Даби.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране
Крушение Boeing в Иране На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки самописцев разбившегося в Алма-Ате 27 декабря самолёта авиакомпании BEK AIR.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Футбол
Травмированного Суареса в «Барселоне» могут заменить Лаутаро или Вела
Главными кандидатами в списке каталонцев являются: нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес и форвард "Лос-Анджелеса" Карлос Вела.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике
Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
Авто
Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались
Мирные переговоры между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве сорвались в связи с отказом первого.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».