Энергетика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
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с чего всё началось
Антимонопольные ведомства Белоруссии и России не смогли достичь договоренностей относительно тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, сообщает агентство БелТА.Аргументы и Факты07:10
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Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
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Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
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Новый MacBook одобрен для выпуска в России
В октябре прошлого года компания представила 16-дюймовый MacBook Pro с новым дизайном и более надёжной клавиатурой, чем проблемная фирменная «бабочка».
Происшествия
Девять человек получили ожоги в Киеве при прорыве теплосети
В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети.
Общество
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Суд в Татарстане признал Путина, Пескова и Сечина социальной группой
В заключении экспертов сказано, что в ролике содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главы "Роснефти" Игоря Сечина.
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В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
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Kia начала производство кроссовера Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Происшествия
В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26
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Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
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Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату
Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.
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В Новосибирске умер подросток, пострадавший в аквапарке
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