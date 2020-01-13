Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
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с чего всё началось
Антимонопольные ведомства Белоруссии и России не смогли достичь договоренностей относительно тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, сообщает агентство БелТА
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