с чего всё началось

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Общество Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Политика В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".

Экономика Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

Авто Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.

Армия и оружие Асад посмертно наградил генерала Сулеймани орденом Уточняется, что сирийский президент Башар Асад посмертно наградил Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом.