Экономика

РБКРБКРоссия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
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Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти

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В ФАС сообщили о решении по транзиту нефти через Белоруссию в январе

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Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

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Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

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Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака

Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
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