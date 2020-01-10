Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Представителям антимонопольных ведомств Белоруссии и России в понедельник не удалось достичь договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики, переговоры продолжатся в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА
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