с чего всё началось

Представителям антимонопольных ведомств Белоруссии и России в понедельник не удалось достичь договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики, переговоры продолжатся в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Футбол Хави отказался возглавить «Барселону» Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес отказался возглавить испанскую «Барселону» в январе текущего года.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Здоровье У иркутского школьника обнаружена открытая форма туберкулеза Мать одного из лицеистов, Мария Куклина – сама врач по профессии, оценила ситуацию и осталась недовольна принятыми мерами.

Политика Макрон выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Иране Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования своем украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.

Политика Вице-президент Абхазии заявил об отставке Аслан Барциц заявил о сложении с себя полномочий вице-президента Абхазии. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Здоровье Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Происшествия В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.