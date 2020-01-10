Энергетика
РИА НовостиРоссия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств Белоруссии и России в понедельник не удалось достичь договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики, переговоры продолжатся в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.Газета.Ru05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика
Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
Космос
Роскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей
Свыше восьми миллиардов рублей выделит Роскосмос на производство корабля "Орел" в 2021 году.
Футбол
Хави отказался возглавить «Барселону»
Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес отказался возглавить испанскую «Барселону» в январе текущего года.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Здоровье
У иркутского школьника обнаружена открытая форма туберкулеза
Мать одного из лицеистов, Мария Куклина – сама врач по профессии, оценила ситуацию и осталась недовольна принятыми мерами.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Политика
Макрон выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Иране
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования своем украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.
Политика
Вице-президент Абхазии заявил об отставке
Аслан Барциц заявил о сложении с себя полномочий вице-президента Абхазии. Об этом сообщается на сайте президента республики.
Происшествия
В Таиланде выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщает газета Nation со ссылкой на местный минздрав.
Кино
Появился тизер нового сезона «Мир Дикого Запада»
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
Общество
Nissan может выйти из альянса с Renault
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Общество
Сегодня отмечают старый Новый год
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Происшествия
В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело
В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала подросших детей от Валерия Меладзе
Певица редко делится семейными снимками, а своего младшего сына и вовсе ни разу не показывала публике, даже со спины.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве
Российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны) начались в Москве, позже к ним присоединятся представители Ливии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.