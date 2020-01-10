Энергетика
RT на русскомБелоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.
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