Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт»

Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА
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