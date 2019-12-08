с чего всё началось

Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт»

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