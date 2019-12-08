Политика
КоммерсантъРоссия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт»
Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА.Известия11:04
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Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
Культура
Выбран куратор российского павильона на Венецианской биеннале
Выбран куратор российского павильона на Венецианской биеннале Объявлено имя куратора российского павильона Венецианской архитектурной биеннале 2020 года: им стал итальянский архитектор, урбанист, преподаватель Ипполито Пестеллини Лапарелли.
Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Технологии
За первые полгода продаж Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук
За первые полгода продаж Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук, сообщает vc.ru со ссылкой на The Information.
Политика
Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».
Финансы
Рост после двух месяцев падения: Нацбанк Украины отчитался о резервах
Нацбанк уточняет, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций.
Наука
Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена
Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного неизвестного гена.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих отмечает юбилей
«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», - отметил он.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Происшествия
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в больницу с сотрясением мозга после того, как попал под автомобиль, спасая щенка на выезде из Саяногорска, сообщается на сайте правительства республики.
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без единого разъема
Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Шоу-бизнес
Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати
Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Политика
Украинцы завершили акцию на майдане
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Шоу-бизнес
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.