Политика

ТАССТАСССемашко: вопрос о цене на российский газ должен быть согласован в ближайшие две недели

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил в воскресенье по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Белоруссии.
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Семашко: вопрос о цене на российский газ должен быть согласован в ближайшие две недели

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