Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил в воскресенье по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Белоруссии.

Семашко: вопрос о цене на российский газ должен быть согласован в ближайшие две недели

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Единоборства Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.

Общество Россиянам старше 50 лет предложили платить стипендии Минтруд предлагает выплачивать стипендию россиянам старше 50 лет, если они готовы учиться для поиска работы, сообщает РИА Новости.

Политика Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Футбол Министр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.