с чего всё началось

Ранее источники в нефтяной отрасли двух стран говорили, что белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит нефти из РФ на 16,6%. В ФАС при этом отмечали, что, если стороны не договорятся до 15 января, стоимость транзита будет увеличена на размер инфляции, плюс не более 3%, то есть на 6,8%.

Россия и Белоруссия не сошлись в цене транзита нефти

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