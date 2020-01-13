Энергетика
News.ruРоссия и Белоруссия не сошлись в цене транзита нефти
Ранее источники в нефтяной отрасли двух стран говорили, что белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит нефти из РФ на 16,6%. В ФАС при этом отмечали, что, если стороны не договорятся до 15 января, стоимость транзита будет увеличена на размер инфляции, плюс не более 3%, то есть на 6,8%.
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с чего всё началось
Антимонопольные ведомства Белоруссии и России не смогли достичь договоренностей относительно тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, сообщает агентство БелТА.Аргументы и Фактывчера в 07:10
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