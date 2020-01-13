с чего всё началось

Ранее источники в нефтяной отрасли двух стран говорили, что белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит нефти из РФ на 16,6%. В ФАС при этом отмечали, что, если стороны не договорятся до 15 января, стоимость транзита будет увеличена на размер инфляции, плюс не более 3%, то есть на 6,8%.

Россия и Белоруссия не сошлись в цене транзита нефти

Политика Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина заняться контролем над нацпроектами.

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Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

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Общество ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.

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Происшествия Испанский журналист погиб в Москве Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры в Москве и умер от полученных травм, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Спорт Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.