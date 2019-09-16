Экономика
RuNews24.ruРоссия и Белоруссия объединят экономические системы в 2021 году
По информации «Коммерсанта», фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что РФ и Белоруссия согласовали 90% программы по углубленной интеграции стран. Также рассказал об обсуждении введения единой валюты.
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с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс
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