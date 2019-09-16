Экономика

КлопсКлопсРоссия и Белоруссия объединят налоговые системы

В программе, подписанной, но пока не опубликованной сторонами, затрагиваются вопросы унификации учёта собственности, создания единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.
Читать в источнике
Комментировать445
с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвы16 сентября в 07:07

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ru15 сентября в 19:28

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 23:07

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости16 сентября в 00:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

«Критическое состояние» Анастасии Заворотнюк не подтверждено

Молодежная газета (Уфа) 11:59
Политика

В Еврокомиссии заявили о сближении позиций России и Украины по газу

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по газу отметил сближение позиций стран, сообщает «РИА Новости».
РБК 14:14
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Политика

Песков не стал комментировать публикации своей дочери

РЕН ТВ 06:09
Здоровье

Онколог оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России

Онколог Владимир Алешин оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России.
Дни24 00:53
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия 17 сентября в 16:50
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 07:39
Футбол

Официально: Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заключил новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Челси».
Bookmaker-ratings.ru 14:13
Транспорт

В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Политика

Путин повысил зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Политика

Разведка США встревожена обещанием Трампа, данным иностранному лидеру

В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.
Военное обозрение 03:45
Спорт

Депутат Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.
Ореанда-Новости 11:58
Политика

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:08
Происшествия

В Грозном загорелся торговый центр

Вести.Ru 14:23
Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Кино

Шон Бин заявил, что устал «умирать» на экране

РЕН ТВ 10:00
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Теннис

Мария Шарапова назвала своим домом США

Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью изданию Conde Nast Traveller призналась, что своим домом считает США.
Известия вчера в 22:14
Происшествия

Аваков хочет взять на поруки «заминировавшего мост» сержанта

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько.
Аргументы недели 13:07
Происшествия

Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Футбол

France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

РИА Новости 06:43
Единоборства

Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ 02:21
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Авто

На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x

Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com 17 сентября в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное