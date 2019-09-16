Экономика
КлопсРоссия и Белоруссия объединят налоговые системы
В программе, подписанной, но пока не опубликованной сторонами, затрагиваются вопросы унификации учёта собственности, создания единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.
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с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы
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