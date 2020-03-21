с чего всё началось

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Глава администрации белорусского лидера Максим Рыженков отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Здоровье Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке Ни один из пациентов столичной больницы в Коммунарке, которых госпитализировали сюда с коронавирусом, в том числе находящиеся в реанимации, не используют искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) - их болезнь протекает относительно легко.

Общество В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Здоровье Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.

Происшествия На украинца с коронавирусом, возившего туристов в Австрию, завели дело Правоохранители завели уголовное дело на жителя украинского города Житомир, который заболел коронавирусом и скрыл информацию о том, что перевозил в Австрию более 30 человек в период, когда потенциально мог их заразить.

Происшествия На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение Открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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Общество В Госдуме предложили провести ЕГЭ дистанционно Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением провести для выпускников Единый государственный экзамен дистанционно.

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Гаджеты Apple ограничила продажу iPhone до двух устройств в одни руки Из-за распространения опасного вируса Apple ограничила продажи своих телефонов iPhone в онлайн-магазинах многих стран, включая США и Китай, до двух штук своих моделей на человека.

Финансы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.

Здоровье В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.