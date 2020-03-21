Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Глава администрации белорусского лидера Максим Рыженков отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили
 в пресс-службе российского правительства.
Российская газета12:13

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

РБК14:50

Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию

Интерфакс12:15

Премьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти

ТАСС12:16

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Lenta.ru12:54

Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

RT на русском12:12

Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу

Московский Комсомолец12:09

Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

РИА Новости12:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Армия и оружие

Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

Российская газета 06:35
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Футбол

Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Спорт день за днем 13:01
Здоровье

Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке

Ни один из пациентов столичной больницы в Коммунарке, которых госпитализировали сюда с коронавирусом, в том числе находящиеся в реанимации, не используют искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) - их болезнь протекает относительно легко.
Российская газета 19 марта в 17:44
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Наука

Раскрыт механизм появления коронавируса

Shraibikus News вчера в 05:21
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Экономика

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости 09:17
Происшествия

На украинца с коронавирусом, возившего туристов в Австрию, завели дело

Правоохранители завели уголовное дело на жителя украинского города Житомир, который заболел коронавирусом и скрыл информацию о том, что перевозил в Австрию более 30 человек в период, когда потенциально мог их заразить.
РИА Новости 10:47
Происшествия

На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 13:05
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Темирхан-Шура вчера в 04:51
Общество

В Госдуме предложили провести ЕГЭ дистанционно

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением провести для выпускников Единый государственный экзамен дистанционно.
Кривое-зеркало.ру 04:41
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Космос

Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура

Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с 34 спутниками связи британской компании OneWeb.
Известия 13:49
Экономика

Коронавирус может нанести серьезный удар экономике США – WSJ

Вашингтон, 21 марта 2020, 21:36 — REGNUM Коронавирус может нанести серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов, об этом 21 марта сообщает The Wall Street Journal.
REGNUM 14:36
Шоу-бизнес

Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в Майами

Дни24 08:11
Футбол

Самый дорогой футболист чемпионата Италии заразился коронавирусом

РБК 14:39
Гаджеты

Apple ограничила продажу iPhone до двух устройств в одни руки

Из-за распространения опасного вируса Apple ограничила продажи своих телефонов iPhone в онлайн-магазинах многих стран, включая США и Китай, до двух штук своих моделей на человека.
Evo-rus.com 01:17
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета вчера в 06:41
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Ведомости 12:28
Футбол

Кудряшов ответил, хотел бы он вернуться в «Сочи»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов ответил, хотел бы он оказаться на данный момент в «Сочи», который покинул зимой.
RT на русском 14:55
Здоровье

Врач назвала эффективный способ защиты от коронавируса

Врач-терапевт Лариса Алексеева утверждает, что мытьё носа с мылом поможет предотвратить проникновение COVID-19 в организм через слизистую носоглотки.
News.ru 13:24
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне

Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
CarsWeek.ru вчера в 16:11
Технологии

Apple и Amazon намерены понизить качество видеотрансляций для Европы

Временно понизить качество видеотрансляций в Европе из-за большой загруженности интернет-сетей принято компаниями Apple и Amazon, сообщает 21 марта 3dnews.ru.
Красная весна 12:47
Происшествия

Воронежские чиновники отобрали у больных детей путевки и отдали своим

Из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных Воробьевскому управлению соцзащиты в 2019 году, четыре вне очереди получили дети сотрудников.
Блокнот Воронеж 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное