Политика
Lenta.ruРоссия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти
Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Глава администрации белорусского лидера Максим Рыженков отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства.Российская газета12:13
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Армия и оружие
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Футбол
Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
Здоровье
Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке
Ни один из пациентов столичной больницы в Коммунарке, которых госпитализировали сюда с коронавирусом, в том числе находящиеся в реанимации, не используют искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) - их болезнь протекает относительно легко.
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Наука
Раскрыт механизм появления коронавируса
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Происшествия
На украинца с коронавирусом, возившего туристов в Австрию, завели дело
Правоохранители завели уголовное дело на жителя украинского города Житомир, который заболел коронавирусом и скрыл информацию о том, что перевозил в Австрию более 30 человек в период, когда потенциально мог их заразить.
Происшествия
На складе завода в Подмосковье ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где произошел крупный пожар, ликвидировано, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Наука
В России начаты испытания вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Общество
В Госдуме предложили провести ЕГЭ дистанционно
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением провести для выпускников Единый государственный экзамен дистанционно.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Космос
Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура
Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с 34 спутниками связи британской компании OneWeb.
Экономика
Коронавирус может нанести серьезный удар экономике США – WSJ
Вашингтон, 21 марта 2020, 21:36 — REGNUM Коронавирус может нанести серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов, об этом 21 марта сообщает The Wall Street Journal.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух устройств в одни руки
Из-за распространения опасного вируса Apple ограничила продажи своих телефонов iPhone в онлайн-магазинах многих стран, включая США и Китай, до двух штук своих моделей на человека.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Финансы
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов
Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Здоровье
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Футбол
Кудряшов ответил, хотел бы он вернуться в «Сочи»
Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов ответил, хотел бы он оказаться на данный момент в «Сочи», который покинул зимой.
Здоровье
Врач назвала эффективный способ защиты от коронавируса
Врач-терапевт Лариса Алексеева утверждает, что мытьё носа с мылом поможет предотвратить проникновение COVID-19 в организм через слизистую носоглотки.
Авто
Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне
Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
Технологии
Apple и Amazon намерены понизить качество видеотрансляций для Европы
Временно понизить качество видеотрансляций в Европе из-за большой загруженности интернет-сетей принято компаниями Apple и Amazon, сообщает 21 марта 3dnews.ru.
Происшествия
Воронежские чиновники отобрали у больных детей путевки и отдали своим
Из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных Воробьевскому управлению соцзащиты в 2019 году, четыре вне очереди получили дети сотрудников.