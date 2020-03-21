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Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти
ИнфоСМИ
  • Известия0:46
  • Деловое.ТВ0:46
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Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Глава администрации белорусского лидера Максим Рыженков отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.В источнике
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С чего всё начиналось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Российская газета 12:13
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Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

РБК 14:50
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Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу

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