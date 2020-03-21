с чего всё началось

Договоренности России и Белоруссии позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях".

Премьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти

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