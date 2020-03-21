Политика

ТАССТАССПремьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти

Договоренности России и Белоруссии позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях".
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили
 в пресс-службе российского правительства.
Российская газета12:13

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

РБК14:50

Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию

Интерфакс12:15

Премьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти

ТАСС12:16

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Lenta.ru12:54

Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

RT на русском12:12

Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу

Московский Комсомолец12:09

Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии

РИА Новости12:06
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Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Транспорт

Подготовительные работы к ремонту улицы Калинина в Благовещенске начали досрочно

Специалистам компании «Асфальт» удалось приступить к подготовительным работам досрочно благодаря наступлению теплой погоды и своевременному проведению аукционов для выбора подрядных организаций, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Амур.инфо 20:59
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС 19:01
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Финансы

Экономист поделился полезными советами, которые помогут россиянам пережить кризис

Американский доллар за последние недели вырос почти на треть, из-за чего многие россияне задаются вопросом, как правильно распорядиться своими деньгами, чтобы пережить кризис.
Экономика сегодня 10:40
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

Ролик размещен на YouTube-платформе. Lockheed Martin показала уничтожение "Тополь-М" и С-400 на видео.
Piter.tv 19 марта в 01:14
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки.
Piter.tv 09:58
Технологии

Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус

Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
РИА Новости 17:09
Политика

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
РИА Новости 19:17
Общество

Волосожар и Траньков срочно возвращаются из США из-за коронавируса

Нева Спорт 18:10
Футбол

ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
Чемпионат вчера в 22:45
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
ФАН 07:42
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна 15:16
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Происшествия

В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ

Многоцелевой вертолет Black Hawk министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Российская газета 19:06
Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Темирхан-Шура вчера в 04:51
Экономика

В начале апреля Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей

В первых числах апреля Сбербанк запустит клиентский сервис Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте банка.
МонаВиста 16:44
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Тюменская линия вчера в 05:03
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Игры

Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews 19 марта в 13:45
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

На прошлой неделе Ольга Куриленко в числе первых звезд решила рассказать миру о том, что заразилась коронавирусом.
StarHit.ru 15:00
Общество

За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека

По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию.
Российская газета 13:19
Общество

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru 16:44
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК 10:15
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru 08:31
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
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