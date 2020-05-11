Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».
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Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

RT на русском08:11

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

News.ru07:21

Россия и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

Взгляд.ру06:50

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

ТАСС06:55

Россия и Белоруссия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС

Газета.Ru07:03

Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС

РИА Новости06:37

Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

Эхо Москвы06:22
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Происшествия

Основатель «Омбудсмена полиции» госпитализирован из изолятора

8 мая господина Воронцова арестовали по делу о вымогательстве 300 тыс. руб. "В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую и он был госпитализирован в 20-ю больницу", — говорится в сообщении господина Бадамшина в Telegram-канале "ВЛагерь".
Коммерсантъ 07:57
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Политика

Президент Путин 11 мая может продлить нерабочие дни

Президент России Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, а также возможность продления периода нерабочих дней.
БрянскToday вчера в 14:49
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
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Политика

Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
РИА Новости вчера в 23:51
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Футбол

Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой»

Как сообщает La Voz De Galicia, среди игроков, приступившим к занятиям, есть и российский нападающий Фёдор Смолов, недавно вернувшийся в Испанию.
Нева Спорт 06:42
Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы

Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости 09 мая в 08:16
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

РИА Новости 05:27
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Общество

Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
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Футбол

Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
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Общество

Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
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Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Общество

В Минздраве призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова призвала главврачей медучреждений не экономить на стимулирующих выплатах врачам, которые лечат пациентов с COVID-19.
Моя Москва.онлайн 02:53
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Общество

Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая

С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
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Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

В ходе торгов Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала до $29,98 за баррель.
Коммерсантъ 04:57
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Хоккей

Вратарь Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым»

«Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнерам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!» — написал Кареев в сторис инстаграма.
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменят СМС-пропуска

Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции» в новой редакции, принятой Кабмином РТ 10 мая, не предусматривает получения смс-пропусков для передвижения, а также оформление справок от работодателя, пояснила Эльмира Слепнева.
НТР 24 вчера в 15:39
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Культура

Умер актер Джерри Стиллер — отец Бена Стиллера

Salt Mag 08:07
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Здоровье

В Югре умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
РИА Новости 07:00
Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
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Общество

Больше всего зараженных коронавирусом за сутки выявлено в Волгограде

В Камышине коронавирус подтвердился у трех жителей. По два новых случая COVID-19 выявлено в Котельниковском и Новоаннинском районах.
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Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
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