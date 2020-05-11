Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

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