Экономика
REGNUMРФ и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС
Минск, 11 мая 2020, 14:33 — REGNUM Белоруссия обсуждает с РФ вопросы по корректировке условий кредитных соглашений на строительство БелАЭС. Об этом 11 мая заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк, сообщает БелТА.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
MedikForum.ru вчера в 11:26
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Политика
Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
Политика
Собянин попросил Путина поручить помочь регионам с выпадающими доходами
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
РИА Новости 10:50
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение вчера в 08:30
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Общество
В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»
Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Что происходит 09:56
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Владимир Путин отменил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин сообщил об отмене режима нерабочих дней. Свое решение он озвучил в прямом эфире.
Горобзор.ру 09:25
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Общество
Названы самые уязвимые для коронавируса работники
Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.
Lenta.ru 09:26
Гаджеты
Когда-то у Samsung всё было иначе. Старшая модель линейки Galaxy Note20 может оказаться компактнее старшей модели линейки Galaxy S20
Учитывая форму смартфонов линейки Note, может оказаться так, что старшая модель линейки Note будет чуть компактнее старшей модели линейки Galaxy S, что ещё несколько лет назад казалось диким и абсурдным.
iXBT.com 09:24
Общество
Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая
Режим самоизоляции для населения в Крыму указом главы региона Сергея Аксенова продлен до 31 мая.
РИА Новости 08:53
Общество
Путин подписал указ о допмерах поддержки российских семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
Политика
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин объявил, что единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.
It`s My City 09:30
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне
Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило национальной нефтяной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки сверх оговоренного в рамках сделки ОПЕК+ сокращения, сообщил представитель министерства Reuters.
Ведомости 08:42
Культура
Умер американский актер Джерри Стиллер
РИА Новости 07:21
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.
Русская Планета вчера в 20:41
Общество
В июне россиян ждут еще одни длинные выходные
После окончания майских праздников россиян ждут еще одни длинные выходные, но уже в июне.
Мойка78 вчера в 07:07
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Общество
В Москве могут открыть часть парков и разрешить пробежки
Столичные власти могут во второй половине мая разрешить спортивные пробежки и выгул животных на расстоянии больше 100 м от дома, а также открыть часть парков, сообщили источники Русской службы BBC.
Ведомости 07:26
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 31 мая
Власти Красноярского края продлили режим самоизоляции до 31 мая.
ТАСС 05:42
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции.
Рифей-Пермь 02:41