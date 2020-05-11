Экономика
RT на русскомРоссия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС. Как сообщил замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк, «понимание с российской стороны есть, но документы ещё не подписаны».
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Здоровье
Пик коронавируса в Тульской области ожидается в ближайшие недели
Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения.
Тульская пресса 09:18
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Политика
Владимир Путин попросил губернаторов разрешить людям гулять на улицах
Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу.
NewsVO 10:23
Общество
Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
Известия 09:38
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики
Президент России Владимир Путин принял новый пакет мер по поддержке россиян и экономики на фоне коронавируса, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 09:47
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Авто
Названы 5 недорогих машин, подходящих службам доставки и курьерам
Моя Москва.онлайн 09:38
Общество
В ВОЗ понадеялись, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в интервью агентству Bloomberg, что судя по последним нескольким дням РФ, возможно, вышла на плато по коронавирусу.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Происшествия
Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова направила апелляцию на его арест в Свердловский районный суд Красноярска, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.
РИА Новости 03:14
Общество
В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»
Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Политика
Саакашвили пообещал Грузии голод из-за Украины
«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — подчеркнул Саакашвили, напомнив о разнице размеров стран.
Lenta.ru 03:46
Общество
На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»
Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
«С 12 мая единый период нерабочих дней для всех регионов и отраслей завершается», — констатировал глава государства.
МордовМедиа 09:29
Общество
Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса
«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
Известия 11:07
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Общество
В Ярцево в доме-интернате у 120 человек подтвердили коронавирус
В областной администрации уже сообщили, что 120 из них выявили в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Гудвилл.онлайн 10:27
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03