Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургРоссия и Белоруссия намерены перейти на единый налоговый кодекс
По информации издания, программа интеграции предполагает создание единого налогового кодекса, единого регулятора рынков нефти и газа, объединенного банковского надзора.
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с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем
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