Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

с чего всё началось

По информации издания, программа интеграции предполагает создание единого налогового кодекса, единого регулятора рынков нефти и газа, объединенного банковского надзора.

Россия и Белоруссия намерены перейти на единый налоговый кодекс

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