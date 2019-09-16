Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание «единого регулятора» энергетического рынка и объединение таможенной политики.
Читать в источнике
Комментировать445
с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

«Ъ»: Россия и Белоруссия к 2022 году могут перейти на единый внешнеторговый режим

ТАСС16 сентября в 01:46

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 23:07

«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости16 сентября в 00:49

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ru15 сентября в 19:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Политика

Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились

Трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии завершились в Брюсселе.
RT на русском 10:22
Футбол

«Краснодар» потерпел от «Базеля» самое крупное поражение в еврокубках

RT на русском 15:37
Футбол

Селфи с Мбаппе обошлось фанату в 1500 евро

Суд Тулузы оштрафовал футбольного болельщика на 1500 евро, а также запретил ему посещать матчи в ближайшие шесть месяцев, сообщает Le Parisien.
Евро-футбол.ру 13:48
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Ведомости 12:09
Религия

В РПЦ высказались против крещения родившихся от ЭКО детей

В РПЦ высказались против процедуры крещения детей, родившихся в последствии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Дни24 08:24
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Авто

Mitsubishi представит новый кроссовер

Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Автоновости дня вчера в 02:41
Происшествия

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 17 сентября в 20:40
Энергетика

Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн

На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб. Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия

В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов, ТЦ и роддомов

Неизвестные сообщили о минировании всех мостов, торговых центров и родильных домов в Киеве.
Газета.Ru 12:57
Политика

Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Экономика

ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей

Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.
ТАСС 05:39
Происшествия

В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца

Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Политика

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Армия и оружие

США решили изучить работу саудовской системы ПВО после атаки дронов

Комсомольская правда 14:53
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Происшествия

В Грозном загорелся крупный торговый центр

В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
Игры

Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена

На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Политика

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Армия и оружие

Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57

В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело 10:10
Здоровье

В поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»

В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить».
РБК 06:09
Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Авто

На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x

Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com 17 сентября в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное