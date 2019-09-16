Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

с чего всё началось

Программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание «единого регулятора» энергетического рынка и объединение таможенной политики.

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Энергетика Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.

Общество Oxxxymiron устроил чтения в поддержку фигурантов «московского дела» Завершился спектакль речью самого Oxxxymironа, призвавшего освободить фигурантов «московского дела». О чтениях было объявлено накануне.

Политика Русофилы Болгарии отпраздновали народную победу над властями Софии 16-й Собор русофилов Болгарии ознаменовался рекордным числом участников и массовыми акциями протеста против репрессий властей в отношении их лидеров.

Политика Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Транспорт В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Политика Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и другим госслужащим Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября, сообщается на сайте правовой информации.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

Футбол Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.

Политика Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.

Политика Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти сыну Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей Виктора, Дмитрия или Николая к транзиту власти в республике.

Армия и оружие В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.

Общество В Минтруде назвали условия возможного сокращения рабочей недели Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

Происшествия Кокорин и Мамаев собираются приехать на суд по УДО Протасовицкого Известно, что у Протасовицкого имеются сразу три непогашенных взыскания, из-за которых, а также из-за отрицательной характеристики руководство колонии не собирается поддерживать данное ходатайство.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Политика Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове «Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.