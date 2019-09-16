Экономика
КоммерсантъРоссия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс
Программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание «единого регулятора» энергетического рынка и объединение таможенной политики.
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с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс
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Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем
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