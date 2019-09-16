Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаСМИ раскрыли детали экономической интеграции России и Белоруссии

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Об этом договорились премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, согласовав «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

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Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвы16 сентября в 07:07

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ru15 сентября в 19:28

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 23:07

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости16 сентября в 00:49
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:05, Вашингтон
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