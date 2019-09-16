Экономика
ТК ЗвездаСМИ раскрыли детали экономической интеграции России и Белоруссии
Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Об этом договорились премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, согласовав «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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