Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс

Как сообщает российская газета «Коммерсант», Россия и Белоруссия собираются перейти на единый Налоговый кодекс уже в 2021. Кроме того, планируется создание единого для стран регулятора энергетического рынка, объединение таможенной политики и стандартизирование банковского и валютного контроля.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

Подробнее о событии

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 23:07

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32

«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости16 сентября в 00:49

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвы16 сентября в 07:07

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ru15 сентября в 19:28
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