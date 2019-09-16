Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

с чего всё началось

Как сообщает российская газета «Коммерсант», Россия и Белоруссия собираются перейти на единый Налоговый кодекс уже в 2021. Кроме того, планируется создание единого для стран регулятора энергетического рынка, объединение таможенной политики и стандартизирование банковского и валютного контроля.

Россия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс

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