Экономика
ГЛАС.RUРоссия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс
Как сообщает российская газета «Коммерсант», Россия и Белоруссия собираются перейти на единый Налоговый кодекс уже в 2021. Кроме того, планируется создание единого для стран регулятора энергетического рынка, объединение таможенной политики и стандартизирование банковского и валютного контроля.
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с чего всё началось
Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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«Ъ»: Россия и Белоруссия к 2022 году могут перейти на единый внешнеторговый режим
ТАСС16 сентября в 01:46
«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс
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