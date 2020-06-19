12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства".

с чего всё началось

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Церемония состоялась в пятницу, 19 июня.

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

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