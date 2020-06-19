Политика
ИзвестияРоссия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Церемония состоялась в пятницу, 19 июня.
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с чего всё началось
12 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О подписании Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства".ТАСС10:27
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
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Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
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Экономика
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Экономика
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Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
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Моя Москва.онлайн 02:48
Общество
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Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой официально снял ограничения доступа к мессенджеру Telegram.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:57
Политика
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Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Транспорт
В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Политика
Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне
Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН 05:31
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
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На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
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Путин показал журналистам «секретную комнату» в своем кабинете
Изначально в планы экскурсии входил только рабочий кабинет, однако затем Владимир Путин рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, куда никогда не ступала нога журналистов.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
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Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
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В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева
В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев.
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Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
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