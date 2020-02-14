Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъ14 февраля в 06:07

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАСС14 февраля в 06:38

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новости14 февраля в 06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК14 февраля в 07:38

Белоруссия и «Газпром» договорились о ценах на газ в 2020 году

RT на русском14 февраля в 05:52

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфакс14 февраля в 05:45

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газета14 февраля в 06:24
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В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
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Faktom вчера в 12:58
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ФАН вчера в 21:15
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В Италии главный тренер ударил своего игрока после замены и был удалён. Видео

В Италии главный тренер футбольного клуба «Гросетто» ударил своего футболиста после замены и получил красную карточку.
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Экономика

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Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
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РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Игры

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CyberSport.ru 15 февраля в 16:04
Общество

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Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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Общество

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

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Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
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В Северной столице Эрмитаж и архитектурная «Студия 44» подготовили выставку, рассказывающую об истории и деталях проекта реконструкции здания Главного штаба.
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Биатлон

Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони

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РБК вчера в 22:10
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Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
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