Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
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