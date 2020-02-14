Энергетика
РИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Футбол
«Ростов» назвал состав на заключительный зимний сбор
Тренерский штаб «Ростова» назвал имена футболистов, которые примут участие в заключительном тренировочном сборе команды в Испании.
Происшествия
Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован
Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США
Великобритания согласится принятия участие в предложенной президентом России Владимиром Путиным встрече лидеров постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН, если на встречу согласятся США, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в государственных структурах России.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Здоровье
В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
Более 25 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым
Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Космос
Соленая вода может периодически появляться на поверхности Марса
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Футбол
Лэмпард о Кепе: «Исключение из основы может сделать тебя сильнее»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии игры с "Манчестер Юнайтед" в 26-м туре АПЛ прокомментировал ситуацию с голкипером "синих" Кепой Аррисабалагой, который последние матчи провёл на скамейке запасных.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира
Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией
США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.