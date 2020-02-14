Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБКвчера в 07:38

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАССвчера в 06:38

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфаксвчера в 05:45

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новостивчера в 06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъвчера в 06:07

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известиявчера в 06:26

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газетавчера в 06:24
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Футбол

«Ростов» назвал состав на заключительный зимний сбор

Тренерский штаб «Ростова» назвал имена футболистов, которые примут участие в заключительном тренировочном сборе команды в Испании.
Матч ТВ вчера в 02:20
Происшествия

Бросившего в Шереметьево детей мужчину арестовали

ТАСС вчера в 21:30
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован

Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:15
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Политика

«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США

Великобритания согласится принятия участие в предложенной президентом России Владимиром Путиным встрече лидеров постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН, если на встречу согласятся США, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в государственных структурах России.
Газета.Ru вчера в 23:25
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com вчера в 05:04
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1

«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:39
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Здоровье

В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая

Более 25 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.
РИА Новости вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым

Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 16:04
Космос

Соленая вода может периодически появляться на поверхности Марса

HotGeo 13 февраля в 06:57
Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru вчера в 07:42
Футбол

Лэмпард о Кепе: «Исключение из основы может сделать тебя сильнее»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии игры с "Манчестер Юнайтед" в 26-м туре АПЛ прокомментировал ситуацию с голкипером "синих" Кепой Аррисабалагой, который последние матчи провёл на скамейке запасных.
Soccer.ru вчера в 23:06
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы вчера в 08:01
Гаджеты

Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809

12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Anonsens вчера в 09:42
Спорт

Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира

Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Газета.Ru вчера в 19:50
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол

Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом

Евро-футбол.ру 12 февраля в 14:44
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Актуальные Новости вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Общество

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
РИА Новости вчера в 15:25
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 13 февраля в 06:22
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