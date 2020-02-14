«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

Наука Предок человека обнаружен в Западной Африке Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.

Футбол Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье» Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".

Политика В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.