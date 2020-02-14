Энергетика
РБКРоссия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году
«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Игры
«МегаФон» запускает облачный сервис для геймеров
«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Наука
Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Технологии
Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
Общество
Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Автоспорт
«Альфа Таури» Квята представила болид на новый сезон «Формулы-1»
Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли приняли участие в презентации болида команды "Альфа Таури" на новый сезон "Формулы-1".
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
Футбол
«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет
По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Музыка
Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»
Политика
США договорились о перемирии с талибами
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Футбол
Вулверхэмптон — Лестер 0:0
«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:0). «Лестер» остался на 3-м месте в турнирной таблице.
Теннис
Потапова уступила Бертенс на турнире в Санкт-Петербурге
Политика
США ввели санкции против трех российских компаний
Три российские компании попали под санкции США, следует из документа, опубликованного Госдепартаментом в федеральном реестре.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Футбол
«Зенит» попал в число самых финансово стабильных клубов мира
Петербургский футбольный клуб «Зенит» занял 23 строчку в рейтинге 100 самых финансово стабильных клубов мира по версии британского агентства Soccerex.
Общество
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.