Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК07:38

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газета06:24

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известия06:26

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новости06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъ06:07

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфакс05:45

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАСС06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Игры

«МегаФон» запускает облачный сервис для геймеров

«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
Adindex.ru вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News вчера в 08:31
Наука

Предок человека обнаружен в Западной Африке

Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Ореанда-Новости 14:07
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 16:47
Технологии

Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
ToDay News Ufa вчера в 10:42
Общество

Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Газета.Ru 11:09
Автоспорт

«Альфа Таури» Квята представила болид на новый сезон «Формулы-1»

Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли приняли участие в презентации болида команды "Альфа Таури" на новый сезон "Формулы-1".
РИА Новости 15:14
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
РИА Новости 16:43
Футбол

«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Газета.Ru 16:35
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Политика

В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Lenta.ru 16:33
Наука

Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака

ToDay News Ufa 09:27
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Здоровье

Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет

По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Новые Известия 06:33
Музыка

Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»

Культуромания 14:20
Религия

Православные христиане отмечают Сретение Господне

МИГ-ТВ 06:39
Политика

США договорились о перемирии с талибами

Московский Комсомолец 12:37
Кино

Появился первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Газета.Ru 12:43
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Известия вчера в 23:52
Политика

Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ

Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Газета.Ru 09:46
Футбол

Вулверхэмптон — Лестер 0:0

«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:0). «Лестер» остался на 3-м месте в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс 16:54
Общество

На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

РБК 11:16
Теннис

Потапова уступила Бертенс на турнире в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс 12:32
Политика

США ввели санкции против трех российских компаний

Три российские компании попали под санкции США, следует из документа, опубликованного Госдепартаментом в федеральном реестре.
Аргументы и Факты вчера в 09:38
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Коммерсантъ 13:44
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета 12 февраля в 03:54
Шоу-бизнес

У Лолиты во время концерта случился приступ

У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
РЕН ТВ 12:39
Футбол

«Зенит» попал в число самых финансово стабильных клубов мира

Петербургский футбольный клуб «Зенит» занял 23 строчку в рейтинге 100 самых финансово стабильных клубов мира по версии британского агентства Soccerex.
Peterburg2.ru вчера в 11:42
Общество

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное