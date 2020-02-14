«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

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