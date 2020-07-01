Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

с чего всё началось

Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить. К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году.

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла Белоруссии в России Владимира Семашко. Семашко отметил, что две страны также демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа.

Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ

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