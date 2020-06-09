с чего всё началось

Главы министерств энергетики России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич не смогли договориться по вопросу цен на газ – ни одна из сторон не согласилась идти на уступки, передает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Россия и Белоруссия провалили переговоры по газу

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