Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruРоссия и Белоруссия провалили переговоры по газу

Главы министерств энергетики России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич не смогли договориться по вопросу цен на газ – ни одна из сторон не согласилась идти на уступки, передает белорусское государственное агентство БЕЛТА.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба
 российского ведомства.
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