Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Читать в источнике
Комментировать161
с чего всё началось
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает
 «БелТА».
РБК07:31

Подробнее о событии

Минск хочет получить $15 за баррель загрязненной нефти

Коммерсантъ09:25

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Газета.Ru07:40

Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

RT на русском07:34

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

РБК07:31

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть по $15 за баррель

ТАСС07:30

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

РИА Новости07:30

Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за «грязную» нефть

Интерфакс07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Транспорт

К Крымскому мосту построят новую дорогу

Российская газета 05:47
Политика

Соловьев оценил прогноз главы СНБО Украины о «развале» России

Телеведущий Владимир Соловьев обсудил с ИА Ura.ru слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россию ждет скорый «развал».
Телеканал 360° 10:01
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

РИА Новости 06:28
Происшествия

Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Газета.Ru 10:35
Футбол

Путь главного открытия сезона РПЛ. Начинал в «Спартаке», играет как Бускетс, чуть не уехал в Европу

Фомин резво начал — в июле забил «Уралу» и «Крыльям», в августе победный «Зениту» — а осенью удостоился первого вызова в сборную.
Sport24.ru 07:00
Футбол

Булка: «Коста снял штаны на тренировке „Челси“ и сел на лицо Чалоба»

Бывший вратарь «Челси» Марцин Булка, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о поведении Диего Косты на тренировках.
Евро-футбол.ру 08:41
Авто

Концепт Polestar Precept наметил эволюцию марки

Дочерняя марка Volvo — Polestar, занимающаяся с недавних пор не только тюнингом, но и выпуском оригинальных электрокаров под собственным брендом, привезёт на автошоу в Женеву концепт Precept, демонстрирующий будущее развитие автомобильной линейки.
Драйв 11:08
Наука

Бактерии кишечника оказалась связаны с легочной гипертензией

Ученые обнаружили группу кишечных бактерий, которые могут способствовать развитию легочной артериальной гипертензии.
Индикатор 10:18
Технологии

Названы опасные приложения для смартфонов

Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
News-24.ru 01:49
Здоровье

Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
iReactor 06:51
Общество

«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Известия 05:12
Политика

Россия отпустила украинских моряков-браконьеров

Россия освободила украинских рыбаков, задержанных в середине февраля за незаконный лов рыбы в российской акватории Азовского моря.
BFM.ru 11:20
Происшествия

Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера

РБК 10:22
Общество

В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие

В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ

США меняют калибр патронов из-за России По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Национальная служба новостей вчера в 03:21
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Финансы

ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
РБК 09:09
Общество

ВОЗ призвала готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Распространение китайского коронавируса на сегодняшний день не является пандемией, однако стоит к нему готовиться, так как вспышка «имеет потенциал».
9111.ru 04:51
Экономика

В России могут закрыться три сахарных завода

По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Российская газета 04:10
Общество

Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ

Участники группы Go_A, которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.
РИА Новости 08:54
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Газета.Ru 05:39
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Общество

Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США

Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
REGNUM 04:16
Общество

Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

Известия 07:05
Происшествия

В Красноярске нашли второй труп со следами собачьих укусов

В Красноярске нашли второй труп за несколько дней со следами собачьих укусов.
Московский Комсомолец 00:55
Общество

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Российская газета 09:15
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru вчера в 05:50
Футбол

Тихонов прокомментировал скандал в финале Кубка легенд

NewInform 23 февраля в 13:46
Кино

Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»

Актуальные Новости вчера в 10:25
Общество

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Газета.Ru 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное