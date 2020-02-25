с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

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