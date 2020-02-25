Экономика
ВедомостиРоссия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Читать в источнике
Оценить199
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Транспорт
К Крымскому мосту построят новую дорогу
Политика
Соловьев оценил прогноз главы СНБО Украины о «развале» России
Телеведущий Владимир Соловьев обсудил с ИА Ura.ru слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россию ждет скорый «развал».
Происшествия
Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Футбол
Путь главного открытия сезона РПЛ. Начинал в «Спартаке», играет как Бускетс, чуть не уехал в Европу
Фомин резво начал — в июле забил «Уралу» и «Крыльям», в августе победный «Зениту» — а осенью удостоился первого вызова в сборную.
Футбол
Булка: «Коста снял штаны на тренировке „Челси“ и сел на лицо Чалоба»
Бывший вратарь «Челси» Марцин Булка, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о поведении Диего Косты на тренировках.
Авто
Концепт Polestar Precept наметил эволюцию марки
Дочерняя марка Volvo — Polestar, занимающаяся с недавних пор не только тюнингом, но и выпуском оригинальных электрокаров под собственным брендом, привезёт на автошоу в Женеву концепт Precept, демонстрирующий будущее развитие автомобильной линейки.
Наука
Бактерии кишечника оказалась связаны с легочной гипертензией
Ученые обнаружили группу кишечных бактерий, которые могут способствовать развитию легочной артериальной гипертензии.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
Здоровье
Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Политика
Россия отпустила украинских моряков-браконьеров
Россия освободила украинских рыбаков, задержанных в середине февраля за незаконный лов рыбы в российской акватории Азовского моря.
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ
США меняют калибр патронов из-за России По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Финансы
ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов
ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Распространение китайского коронавируса на сегодняшний день не является пандемией, однако стоит к нему готовиться, так как вспышка «имеет потенциал».
Экономика
В России могут закрыться три сахарных завода
По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Общество
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
Участники группы Go_A, которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США
Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
Происшествия
В Красноярске нашли второй труп со следами собачьих укусов
В Красноярске нашли второй труп за несколько дней со следами собачьих укусов.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Футбол
Тихонов прокомментировал скандал в финале Кубка легенд
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.